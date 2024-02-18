"الريجي" تضبط كميات من المنتجات التبغية المهرّبة والمزوّرة في مناطق مختلفة

ضبطت دوريات جهاز المكافحة التابع لادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"، كميات من المصنوعات التبغية المهرّبة والمعسّل المهرّب والمزوّر والسيجار المزوّر، بالإضافة إلى السجائر الالكترونية vape بنتيجة عملية دهم في مناطق سن الفيل، الدكوانة، ذوق مكايل، مار روكز، جعيتا، سهيلة والشياح.



وسُطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.