الحريري يغادر بيروت: "سأكون الى جانبكم اينما كنت"

غادر الرئيس سعد الحريري بيروت، وتوجه بالشكر والامتنان "لعشرات الاف الاوفياء الذين اتوا من مختلف المناطق اللبنانية ومن العاصمة بيروت، للمشاركة في احياء ذكرى جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه".



وجدد الحريري دعوة الجميع وخاصة "اهل الوفا" للحفاظ على البلد، وقال: "كما كنا سوا سنبقى، وسأكون الى جانبكم اينما كنت".



وفي الختام، عبّر الحريري عن أسفه لعدم تمكنه من لقاء جميع الوفود بسبب ضيق الوقت، واعرب عن امله لقاء الجميع في وقت ليس ببعيد.