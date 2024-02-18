الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
15
o
الجنوب
14
o
البقاع
7
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
15
o
الجنوب
14
o
البقاع
7
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الحريري يغادر بيروت: "سأكون الى جانبكم اينما كنت"
أخبار لبنان
2024-02-18 | 11:10
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الحريري يغادر بيروت: "سأكون الى جانبكم اينما كنت"
غادر الرئيس سعد الحريري بيروت، وتوجه بالشكر والامتنان "لعشرات الاف الاوفياء الذين اتوا من مختلف المناطق اللبنانية ومن العاصمة بيروت، للمشاركة في احياء ذكرى جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه".
وجدد الحريري دعوة الجميع وخاصة "اهل الوفا" للحفاظ على البلد، وقال: "كما كنا سوا سنبقى، وسأكون الى جانبكم اينما كنت".
وفي الختام، عبّر الحريري عن أسفه لعدم تمكنه من لقاء جميع الوفود بسبب ضيق الوقت، واعرب عن امله لقاء الجميع في وقت ليس ببعيد.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
يغادر
بيروت:
"سأكون
جانبكم
اينما
كنت"
التالي
دبلوماسي فرنسي لـ"الشرق الأوسط" عن الوضع في الجنوب: لسنا منحازين لإسرائيل
النبطية في عرس وطنيّ... مراسم تشييع الشهداء السبعة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-02-14
الخير لـ"حوار المرحلة": النواب السنة متوافقون على العديد من الأمور وعندما يقرر الرئيس الحريري العودة لممارسة عمله سأكون الى جانبه على المستويات كافة
آخر الأخبار
2024-02-14
الخير لـ"حوار المرحلة": النواب السنة متوافقون على العديد من الأمور وعندما يقرر الرئيس الحريري العودة لممارسة عمله سأكون الى جانبه على المستويات كافة
0
آخر الأخبار
2024-02-14
الحريري أمام مناصريه: أينما كنت سأبقى إلى جانبكم ومعكم وسعد الحريري لا يترك الناس وكل شيء بوقته حلو أنتم عدتم الى الساحة "وبلاكن ما في شي ماشي بهالبلد"
آخر الأخبار
2024-02-14
الحريري أمام مناصريه: أينما كنت سأبقى إلى جانبكم ومعكم وسعد الحريري لا يترك الناس وكل شيء بوقته حلو أنتم عدتم الى الساحة "وبلاكن ما في شي ماشي بهالبلد"
0
فنّ
2024-02-16
وديع الشيخ يلتقي سعد الحريري في بيت الوسط: "فخامة الرئيس"
فنّ
2024-02-16
وديع الشيخ يلتقي سعد الحريري في بيت الوسط: "فخامة الرئيس"
0
صحف اليوم
2024-02-16
الان عون لـ "الجمهورية": لا أنا مقطوع من شجرة ولا الحريري يجهل ما أمَثّله
صحف اليوم
2024-02-16
الان عون لـ "الجمهورية": لا أنا مقطوع من شجرة ولا الحريري يجهل ما أمَثّله
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
صواريخ الحزب من كريات شمونة الى ايلات...كيف ومتى؟
تقارير نشرة الاخبار
14:00
صواريخ الحزب من كريات شمونة الى ايلات...كيف ومتى؟
0
أمن وقضاء
13:55
قتيلان وجريحان بإشكال فردي في مشحا العكارية
أمن وقضاء
13:55
قتيلان وجريحان بإشكال فردي في مشحا العكارية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
ملكةُ جمالِ لبنان تغادر للمشاركة في مسابقة ملكة جمال العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:55
ملكةُ جمالِ لبنان تغادر للمشاركة في مسابقة ملكة جمال العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
مهرجان أصوات ينقل واقع المجتمع العربي بأعين باحثين وطلاب جامعيين
تقارير نشرة الاخبار
13:52
مهرجان أصوات ينقل واقع المجتمع العربي بأعين باحثين وطلاب جامعيين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
05:29
زبون في مطعم ترك إكرامية بقيمة 10 آلاف دولار... السبب كان مؤثرا جدا: شعرنا بالذهول!
منوعات
05:29
زبون في مطعم ترك إكرامية بقيمة 10 آلاف دولار... السبب كان مؤثرا جدا: شعرنا بالذهول!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
مهرجان أصوات ينقل واقع المجتمع العربي بأعين باحثين وطلاب جامعيين
تقارير نشرة الاخبار
13:52
مهرجان أصوات ينقل واقع المجتمع العربي بأعين باحثين وطلاب جامعيين
0
منوعات
2024-02-16
قرر أن يتسوق من موقع للملابس المستعملة لكن ما كان معروضا للبيع أغضبه... زهور جنازة مستعملة؟!
منوعات
2024-02-16
قرر أن يتسوق من موقع للملابس المستعملة لكن ما كان معروضا للبيع أغضبه... زهور جنازة مستعملة؟!
0
فنّ
2024-01-13
كشف عن حجم ثروته بالأرقام... زوج الدكتورة خلود يصدم الجمهور بأمواله
فنّ
2024-01-13
كشف عن حجم ثروته بالأرقام... زوج الدكتورة خلود يصدم الجمهور بأمواله
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
بوتين يلاحق شقراء استونيا … فهل تتوتر الاجواء اكثر؟
تقارير نشرة الاخبار
14:01
بوتين يلاحق شقراء استونيا … فهل تتوتر الاجواء اكثر؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
صواريخ الحزب من كريات شمونة الى ايلات...كيف ومتى؟
تقارير نشرة الاخبار
14:00
صواريخ الحزب من كريات شمونة الى ايلات...كيف ومتى؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
اوكرانيا تخسر منطقة استراتيجية…والسبب الهجرة غير الشرعية في أميركا!
تقارير نشرة الاخبار
13:59
اوكرانيا تخسر منطقة استراتيجية…والسبب الهجرة غير الشرعية في أميركا!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
ملكةُ جمالِ لبنان تغادر للمشاركة في مسابقة ملكة جمال العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:55
ملكةُ جمالِ لبنان تغادر للمشاركة في مسابقة ملكة جمال العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
مهرجان أصوات ينقل واقع المجتمع العربي بأعين باحثين وطلاب جامعيين
تقارير نشرة الاخبار
13:52
مهرجان أصوات ينقل واقع المجتمع العربي بأعين باحثين وطلاب جامعيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
وفد نيابي لبناني في لندن...ماذا في جدول اعمال الوفد؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
وفد نيابي لبناني في لندن...ماذا في جدول اعمال الوفد؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الحقيقة المرة- الجزء الثالث: كيف سترد خطة الحكومة الودائع فوق الـ١٠٠ الف دولار؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الحقيقة المرة- الجزء الثالث: كيف سترد خطة الحكومة الودائع فوق الـ١٠٠ الف دولار؟
0
أخبار دولية
13:27
كيف يقرأ وزير شؤون الاسرى الفلسطيين انعاكاسات الموقف الرسمي الاسرائيلي من اعلانِ دولة فلسطين على ملف المفاوضات وملف الاسرى؟
أخبار دولية
13:27
كيف يقرأ وزير شؤون الاسرى الفلسطيين انعاكاسات الموقف الرسمي الاسرائيلي من اعلانِ دولة فلسطين على ملف المفاوضات وملف الاسرى؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
ما بين إصرار إسرائيل على اجتياح رفح وحرمان الفلسطينيين من ممارسة شعائرهم الدينية...الأنظار نحو الضفة الغربية
تقارير نشرة الاخبار
13:25
ما بين إصرار إسرائيل على اجتياح رفح وحرمان الفلسطينيين من ممارسة شعائرهم الدينية...الأنظار نحو الضفة الغربية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اخبار البرامج
15:15
ماذا توقعت ليلى عبد اللطيف للبنان في الفترة المقبلة؟
اخبار البرامج
15:15
ماذا توقعت ليلى عبد اللطيف للبنان في الفترة المقبلة؟
2
اخبار البرامج
15:11
إبتعاد السيد حسن نصرالله أم نهاية نتنياهو؟... هذا ما توقعته ليلى عبد اللطيف!
اخبار البرامج
15:11
إبتعاد السيد حسن نصرالله أم نهاية نتنياهو؟... هذا ما توقعته ليلى عبد اللطيف!
3
منوعات
14:30
دخلت إلى منزل حبيبها ولم تصدق ما رأته في الحمام... كان عارياً ووالدته تفرك له جسمه!
منوعات
14:30
دخلت إلى منزل حبيبها ولم تصدق ما رأته في الحمام... كان عارياً ووالدته تفرك له جسمه!
4
منوعات
05:29
زبون في مطعم ترك إكرامية بقيمة 10 آلاف دولار... السبب كان مؤثرا جدا: شعرنا بالذهول!
منوعات
05:29
زبون في مطعم ترك إكرامية بقيمة 10 آلاف دولار... السبب كان مؤثرا جدا: شعرنا بالذهول!
5
اخبار البرامج
15:07
ليلى عبد اللطيف: تقاضيت 150 ألف دولار من سياسي لبناني وفي مليون دولار على الطريق!
اخبار البرامج
15:07
ليلى عبد اللطيف: تقاضيت 150 ألف دولار من سياسي لبناني وفي مليون دولار على الطريق!
6
حال الطقس
00:39
متى تنكفئ المنخفضات الجوية؟
حال الطقس
00:39
متى تنكفئ المنخفضات الجوية؟
7
منوعات
07:06
بعد أن قتلها زوجها في سويسرا ورمى جثتها في النهر... مصير محزن لابنتي المصرية مريم مجدي؟!
منوعات
07:06
بعد أن قتلها زوجها في سويسرا ورمى جثتها في النهر... مصير محزن لابنتي المصرية مريم مجدي؟!
8
صحف اليوم
00:27
الحريري يمدد زيارته (الانباء الكويتية)
صحف اليوم
00:27
الحريري يمدد زيارته (الانباء الكويتية)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More