ميقاتي يجتمع مع وزير الخارجية القطري ورئيس الحكومة العراقية

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع رئيس الوزراء وزير الخارجية في قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في خلال "مؤتمر ميونيخ للامن" في المانيا، وتم البحث في الوضع في لبنان وعمل "اللجنة الخماسية"للمساعدة في حل ازمة الشغور في سدة رئاسة الجمهورية.



وتطرق البحث الى الوضع في جنوب لبنان والجهود المستمرة للتوصل الى وقف لاطلاق النار في غزة.



كما اجتمع رئيس الحكومة مع رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، وجدد شكر العراق على وقوفه الدائم الى جانب لبنان.