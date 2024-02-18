مخزومي من بريطانيا: نختلف بالسياسة لكن نتفق على وحدة لبنان

اوضح النائب فؤاد مخزومي خلال زيارة وفد نيابي لبريطانيا، ان الوفد يمثّل عدّة كتل، وقال: "قد يكون لنا اختلافات ببعض المواقف السياسية ولكننا في صف واحد للمطالبة بوحدة لبنان وتطبيق القرار 1701 وتطبيق الاصلاحات".



واضاف: "كإصلاحيين يمكننا الاختلاف بالسياسة ولكننا نتفق على الخروج من الحفرة لمستقبل افضل لاولادنا".