مبادرة مخزومي مستمرة: نواب لبنانيون ومنصوري في عدد من العواصم لشرح الاوضاع في لبنان

استكمالا لمبادرة النائب فؤاد مخزومي بزيارة عدد من العواصم لشرح الأوضاع في لبنان، يبدأ وفد نيابي مؤلف من ١٢ نائبا من كتل تجدد والقوات اللبنانية والكتائب والتيار الوطني الحر ونواب مستقلين وتغييريين، محادثات في لندن اليوم بدعوة من الحكومة البريطانية.



وتشمل المحادثات مسؤولين حكوميين يتولون ملفات الشرق الأوسط ولبنان تحديدا، إضافة ألى مسؤولين في مجلس العموم البريطاني.



كما ستركز المحادثات على الاوضاع في جنوب لبنان وتطبيق القرار ١٧٠١ والإصلاحات المرتقبة وقضية النازحين السوريين.



من جهة أخرى، أجرى حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، الموجود في لندن بدعوة رسمية أيضا، محادثات اليوم مع حاكم المصرف المركزي البريطاني، كما التقى وزير المال البريطاني.

وكان الوضع المالي والإقتصادي محور النقاش، لا سيما لجهة التدابير المتخذة في مسألة الإستقرار النقدي ومصير الودائع ومكافحة الـ cash economy والتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية الدولية.



وتجدر الإشارة إلى أن وفدا من السفارة البريطانية في بيروت وعلى رأسه السفير هاميش كاول، يرافق الوفد النيابي ومنصوري في محادثاتهم، وكذلك السفير اللبناني في لندن رامي مرتضى.