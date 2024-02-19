نحاس للـLBCI: الوضع في الجنوب مرهون بتطور الساحة في قطاع غزة

شدد مستشار رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، نقولا نحاس، على أن الوضع في جنوب لبنان مرهون بتطور الساحة والمعارك في قطاع غزة.



ورأى نحاس، في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI، أن لبنان جزء صغير من اللعبة التي تحصل في المنطقة، معتبرا أنه بالتزامن مع التغيرات الجوهرية التي تحصل وستحصل، على لبنان أن يحمي نفسه وينتظر.



أما عن الموفدين الدبلوماسيين إلى لبنان، فكشف أنهم كانوا يقولون إن الوضع في الجنوب قابل للتطور سلبا ولكن ليس بطريقة حتمية، وقال :" الموفدون اجمعوا على أن الوضع على الحدود قابل للتطور وتطبيق القرار 1701 يحتاج للتطبيق من قبل الطرفين وليس طرف واحد فقط".



وفي السياق نفسه، أكد مستشار رئيس حكومة تصريف الاعمال أن ميقاتي على تواصل مستمر مع كل الفرقاء الداخليين المعنيين بموضوع الجنوب، وقال إن هناك مجال أن نذهب جميعنا في المسار نفسه.



