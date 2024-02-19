السفير السعودي يستقبل السفير الإسباني

إستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري، في مكتبه بالسفارة ببيروت، السفير الإسباني لدى لبنان خيسوس سانتوس أغوادو.



وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى بحث عدد من الملفات ذات الإهتمام المشترك، وتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة.