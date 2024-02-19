وقفة تضامنية في المدارس حداداً على أرواح الشهداء من ضحايا القصف الإسرائيلي

نفذ مديرو مديري المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة في كل محافظات لبنان بدعوة من وزارة التربية والتعليم العالي، وقفة تضامنية داخل الصفوف دعماً للتلامذة النازحين وأهاليهم لمدة ساعة، وايضا حداداً على أرواح الشهداء من ضحايا القصف الإسرائيلي.



كما شرح الأساتذة خلال الوقفة، أهمية التضامن مع تلامذة القرى الحدودية وضرورة توفير كل الإمكانات لاحتضانهم وتوفير التعليم لهم، هذا اضافة الى توجيه رسائل إلى المجتمع الدولي والمنظمات الأممية للخروج عن صمتهم.