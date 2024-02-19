"لقاء سيدة الجبل": لاخراج لبنان من ازمته الاقتصادية والتمسك بالتنفيذ الحرفي للقرارات الدولية

طالب لقاء سيدة الجبل القوى السياسيّة، بـ"العمل على اخراج لبنان من أزمته الاقتصاديّة التي دخلت كل بيت على مساحة الوطن"، وأعلن تأييده لـ"قراءة خبراء اقتصاديين أعضاء في اللقاء الذين ربطوا الحلّ الاقتصادي باستعادة الاستقلال وتحرير القرار الوطني".



كما طالب اللقاء، بعد اجتماعه الاسبوعي ، نواب الامّة بـ"التمسك بالتنفيذ الحرفي للقرارات 1701-1559-1680"، ودعاهم "للتوجه إلى عواصم العالم لتأكيد ان الجمهورية اللبنانية هي الجهة المفاوضة الوحيدة، وبالعمل على كشف مضمون التسوية التي يناقشها الموفد الاميركي آموس هوكستين مع "حزب الله" لتأكيد ان لا يكون لبنان ضحيّة للتفاهمات الاقليمية الكبرى".