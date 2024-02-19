للمطالبة بتعليق المادة 66 من قانون الموازنة... وقفات احتجاجية للمخاتير في مختلف المناطق

نفّذ عدد من المخاتير في مختلف المناطق اللبنانية وقفات احتجاجية امام السرايا ومراكز المحافظات للمطالبة بتعليق المادة 66 من قانون الموازنة العامة المتعلقة بالرسوم المفروضة على المعاملات المنجزة في الأحوال الشخصية، مهددين بالتوقف عن العمل في حال لم تؤخذ مطالبهم بعين الاعتبار.