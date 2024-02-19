بري يلتقي السفير البابوي في لبنان ويتابع التطورات مع رئيس فريق هيئة الأمم المتحدة لمُراقبة الهدنة

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة مع السفير البابوي في لبنان المطران باولو بورجيا، الاوضاع العامة والمستجدات السياسية .



وتابع تطورات الاوضاع السياسية والميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل لعدوانها على القرى الحدودية اللبنانية الجنوبية مع فلسطين المحتلة وذلك خلال استقباله رئيس فريق هيئة الأمم المُتحدة لمُراقبة الهدنة الجنرال باتريك جوشا والوفد المرافق بحضور رئيس فريق مراقبي الهدنة في لبنان المقدم جيرارد كيرنز .



وإستقبل نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا نجاة رشدي حيث جرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة .