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فياض يشارك في معرض مصر للطاقة: متابعة العمل على تنفيذ عقود مد لبنان بالغاز من مصر وغيرها من المواضيع
أخبار لبنان
2024-02-19 | 09:20
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فياض يشارك في معرض مصر للطاقة: متابعة العمل على تنفيذ عقود مد لبنان بالغاز من مصر وغيرها من المواضيع
يشارك وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فيّاض، مع أعضاء هيئة إدارة قطاع البترول، في فعاليات معرض مصر للطاقة بنسخته السابعة برعاية وحضور رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتّاح السّيسي ومسؤولين عالميين في قطاع الطاقة.
وعقد فيّاض إجتماعاتٍ عدّة على هامش المؤتمر، ومنها مع وزير النفط والثروة المعدنية المصري طارق الملّا حيث جرى البحث في متابعة العمل على تنفيذ عقود مد لبنان بالغاز من مصر .
كما تطرّق الوزير فيّاض الى الموضوع نفسه مع رئيس الوزراء المصري مصطفى متبولي وحاكم المصرف المركزي حسن عبد الله ، بالاضافة الى طلب المساعدة المصرية مع الجانب الاميركي لتجنّب العقوبات الناتجة عن قانون قيصر.
ويسعى فيّاض وهيئة ادارة قطاع البترول الى استشراف فرص التعاون المستقبلي في إطار دورة التراخيص الثالثة لإستكشاف الغاز في المياه اللبنانية مع الشركات العالمية وذلك على ضوء تعثّر هذه العملية مؤخراً مع توتال إنرجيز بسب عدم تجاوب الشركة مع الشروط اللبنانية التي تهدف الى ترسيخ التزام الشركات عبر تقليص المدد الزمنية لبرامج الاستكشاف.
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