ماذا في تفاصيل الاستهداف الإسرائيلي لبلدة الغازية؟

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على منطقة الغازية وتحديدًا خلف معمل للمولدات الكهربائية وفي بورة تجمع فيها الاطارات والزيوت والقطع الميكانيكية.ولم يتمكن فوج الاطفاء من السيطرة على النيران حتى الساعة.كما استهدفت إحدى الغارات مستودع حديد في منطقة صناعية في البلدة، ما أسفر عن إصابة عدد من العمال.وكان الجيش الاسرائيلي قد اعلن استهدافه "لمستودعات أسلحة لحزب الله قرب صيدا ردًّا على انفجار قطعة جوية عثر على حطامها قرب منطقة طبريا بعد ظهر اليوم".