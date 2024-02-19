الجيش الإسرائيليّ: قواتنا قصفت مستودعات أسلحة في القرب من صيدا في جنوب لبنان

أعلن كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيليّ أنّ القوات قصفت مستودعات أسلحة، في القرب من صيدا، في جنوب لبنان.



وأوضح أنّ ذلك أتى ردًا على هجوم شنّه "حزب الله"، بطائرة مسيرة على إسرائيل.



وقال الأميرال دانيال هاغاري في إفادة صحافية: "حددنا موقع طائرة مسيرة تابعة لـ"حزب الله"، قرب طبريا، التي عبرت، اليوم، على ما يبدو وتحطمت قرب طبريا."



وأضاف: "هاجمنا مستودعات أسلحة، قرب صيدا، ردًا على هذا الفعل."