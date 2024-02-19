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بلدية الغازية: لعدم الاقتراب من مناطق الاستهداف خوفا من تجدده
أخبار لبنان
2024-02-19 | 12:29
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بلدية الغازية: لعدم الاقتراب من مناطق الاستهداف خوفا من تجدده
أعلنت بلدية الغازية في بيان أنه "بعد العدوان الجوي الذي طاول الغازية، من المحتمل ان يجدد العدو اعتداءاته، لذلك نطلب ونرجو ونتمنى ونأمل من كل المواطنين عدم التوجه إلى مناطق الاستهداف خوفا من استهداف الموقع مرة اخرى، وافساح المجال للجهات المعنية (فرق الاسعاف والانقاذ) للقيام بعملها، وتفاديا لوقوع اي اصابات بالارواح".
أخبار لبنان
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