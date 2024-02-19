الحلبي: لاتخاذ القرار بفتح مدارس الجنوب ومعاهدها يومًا بيوم

أكّد وزير التربية والتعليم العالي، في حكومة تصريف الأعمال، عباس الحلبي، استمرار إقفال المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة، في المنطقة الحدودية الجنوبية.



وطالب مديري المدارس في محافظتي الجنوب والنبطية وفي قضاء صيدا بتقدير الوضع في المنطقة المحيطة بمدارسهم وباتخاذ القرار بفتحها أم إقفالها يومًا بيومٍ وبالتنسيق مع المناطق التربوية ومع المديريات المعنية في الوزارة.



وقال: "الأهم هو المحافظة على سلامة التلامذة والمعلمين والأهالي."