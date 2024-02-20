وليد جنبلاط: يبدو أننا دخلنا في حرب مفتوحة... وهذه هي نصيحتي!

رأى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط أنه "بعد الاعتداءات المتكررة على لبنان من قبل اسرائيل يبدو أننا دخلنا في حرب مفتوحة طويلة قد تستغرق أشهرا أو أكثر".



وقال عبر حسابه على منصة "إكس": "لذا أنصح كمراقب بضرورة حصر النزاع إذا أمكن في حل المشاكل العالقة الحدودية والتقيد بالقرار ١٧٠١ واتفاق الهدنة تفاديا لأي انزلاق إلى المجهول".