حادثة انهيار مبنى في الشويفات... ماذا في آخر المستجدات؟

كارثة جديدة سببها المباني المتهالكة... وهذه المرة من الشويفات

كارثة جديدة سببها المباني المتهالكة، وهذه المرة من الشويفات حيث انهار مبنى على قاطنيه أمس، ما أدى الى سقوط عدد من الضحايا والجرحى.



وقد انتهت صباح اليوم عمليات البحث والإنقاذ التي نفذتها فرق الدفاع المدني والصليب الأحمر وجمعية كشافة الرسالة الاسلامية.



وأعلن الصليب الأحمر اللبناني في بيان، أنه "على إثر انهيار مبنى مأهول في منطقة الشويفات-العمروسية مساء أمس قرابة الساعة التاسعة مساء، والذي نتج عنه بحسب المعلومات التي توافرت لدى الصليب الأحمر اللبناني 4 قتلى و6 مصابين، تحركت طواقم الصليب الأحمر اللبناني وقوامها 6 سيارات اسعاف وفريق من وحدة البحث والإنقاذ، حيث عملت على نقل 3 جثث و3 مصابين الى المستشفيات المجاورة بعد انتشالهم من تحت الركام، وقدّمت الاسعافات الأولية لشخصين في الموقع لم تستدعِ حالتهما النقل الى المستشفى، كما تم نقل جثة وإصابة واحدة من جهات أخرى"، مشيرا الى ان عمليات الإنقاذ إستمرت حتى الثالثة فجرا.