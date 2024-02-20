الصليب الأحمر: نقل 3 جثث و3 مصابين الى المستشفيات بعد انتشالهم من تحت ركام مبنى الشويفات

أعلن الصليب الأحمر اللبناني أنه "على إثر انهيار مبنى مأهول في منطقة الشويفات-العمروسية مساء أمس قرابة الساعة التاسعة مساء، والذي نتج عنه بحسب المعلومات التي توافرت لدى الصليب الأحمر اللبناني 4 قتلى و6 مصابين، تحركت طواقم الصليب الأحمر اللبناني وقوامها 6 سيارات اسعاف وفريق من وحدة البحث والإنقاذ، حيث عملت على نقل 3 جثث و3 مصابين الى المستشفيات المجاورة بعد انتشالهم من تحت الركام، وقدّمت الاسعافات الأولية لشخصين في الموقع لم تستدعِ حالتهما النقل الى المستشفى، كما تم نقل جثة وإصابة واحدة من جهات أخرى".



وأفاد الصليب الأحمر في بيان، بأن عمليات الإنقاذ استمرت حتى الثالثة فجرا.