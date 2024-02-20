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اعتصام للأساتذة المتقاعدين في التعليم الخاص أمام المجلس النيابي

أخبار لبنان
2024-02-20 | 04:05
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اعتصام للأساتذة المتقاعدين في التعليم الخاص أمام المجلس النيابي
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اعتصام للأساتذة المتقاعدين في التعليم الخاص أمام المجلس النيابي

ينفذ الأساتذة المتقاعدون في التعليم الخاص اعتصاماً أمام المجلس النيابي قبالة بلدية بيروت، تزامنا مع جلسة اللجان النيابية المشتركة، وذلك لمطالبة مجلس النواب بإقرار قوانين تمويل صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وإنصافهم أسوة بزملائهم في التعليم الرسمي الذين يحصلون على ستة رواتب شهرياً.
 
 

أخبار لبنان

اعتصام

المجلس النيابي

الأساتذة المتقاعدون

التعليم الخاص

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