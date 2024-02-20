بعد انهيار مبنى سكني في الشويفات... الجيش يعلن مساهمته في أعمال البحث والإنقاذ

أعلنت قيادة الجيش أنه بتاريخ 19 / 2 / 2024، وعلى أثر انهيار مبنى سكني في منطقة الشويفات، عملت وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة وعناصر من فوج الهندسة على مساندة عناصر الدفاع المدني والصليب الأحمر في أعمال البحث والإنقاذ، التي استمرت حتى الساعة الرابعة فجرا وساهمت في انتشال 4 ضحايا وإنقاذ 4 أشخاص.