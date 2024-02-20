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مذكرة للحلبي تتعلق بتحديد عطلة عيد المعلم
أخبار لبنان
2024-02-20 | 04:55
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مذكرة للحلبي تتعلق بتحديد عطلة عيد المعلم
مذكرة للحلبي بالتعطيل في عيد المعلم مع احتساب حصص المتعاقدين في التعليم الرسمي
أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي مذكرة تتعلق بتحديد عطلة عيد المعلم للعام الدراسي 2023/2024 في المدارس والثانويات والمعاهد والمهنيات الرسمية والخاصة، واحتساب حصص المتعاقدين عن هذا اليوم في مؤسسات التعليم الرسمي.
وجاء في المذكرة:
استناداً الى احكام المرسوم الرقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
استناداً الى احكام المرسوم الرقم 2089 تاريخ 18/10/1971 (تحديد أيام التدريس الفعلي) وتعديلاته،
استناداً الى القرار الرقم 1460/م/ 2010 تاريخ 7/10/2010 (تحديد العطل المدرسية في المدارس الرسمية على اختلاف انواعها ومراحلها)،
وحيث أن عيد المعلم للعام الدراسي 2023 /2024، يصادف يوم السبت 9 آذار 2024، وهو يوم عطلة أسبوعية في عدد كبير من المدارس والثانويات والمعاهد والمهنيات الرسمية والخاصة، والمدارس المعتمدة للتلامذة غير اللبنانيين بدوام بعد الظهر،
أولاً:
تقفل جميع المدارس والثانويات والمعاهد والمهنيات الرسمية والخاصة، والمدارس المعتمدة للتلامذة غير اللبنانيين بدوام بعد الظهر، يوم الاثنين الواقع فيه 11 آذار 2024 بمناسبة عيد المعلم.
ثانياً:
تحتسب ساعات التدريس بالتعاقد لصالح المتعاقدين على مختلف تسمياتهم في التعليم الابتدائي والثانوي والمهني والتقني الرسمي، وذلك تقديرا لجهودهم، وتكريما لهم بمناسبة عيد المعلم، وإسوة بالسنوات السابقة.
وعملا بموافقة وزير المالية الرقم 6621 تاريخ 15\4\2015 على مضمون كتاب وزير التربية والتعليم العالي المتضمن طلب ان تدرج المدارس والثانويات والمعاهد والمهنيات الرسمية، والمدارس المعتمدة للتلامذة غير اللبنانيين بدوام بعد الظهر، في الجداول التي تنظمها بساعات التدريس بالتعاقد العائدة لشهر آذار، الساعات العائدة لكل من المتعاقدين فيها ووفاقا لما كان يتوجب عليهم تدريسه فيما لو لم يتم الاقفال لهذه المناسبة.
وفي هذه المناسبة، تقدم وزير التربية والتعليم العالي من جميع الاساتذة والمعلمين في القطاعين الرسمي والخاص بأحر التهاني، متمنياً لهم دوام الصحة والعافية ليستمروا في تأدية رسالتهم السامية في بناء أجيال تشكل ركيزة أساسية في بناء الوطن الذي نصبو اليه. وثمن عاليا جهودهم في خلال هذه الفترة الصعبة للقيام بالدور الوطني المطلوب منهم.
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