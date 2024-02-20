بوحبيب استقبل السفير الفرنسي... ماغرو: نعمل على خفض نسبة التوتر في الجنوب

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو.



وقال ماغرو ردا على سؤال حول التوتر المتصاعد في الجنوب: "موقفنا واضح ونعمل على خفض نسبة التوتر".



وحول ما اذا كانت فرنسا تتواصل مع حزب الله مباشرة، قال: "نتحدث مع الجميع كما تعلمون ونأمل في احراز تقدم".