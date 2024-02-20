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انطلاق فعاليات منتدى العربي الأول لحماية المستهلك في مملكة البحرين بحضور أبو حيدر ممثلا الجانب اللبناني
أخبار لبنان
2024-02-20 | 05:20
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انطلاق فعاليات منتدى العربي الأول لحماية المستهلك في مملكة البحرين بحضور أبو حيدر ممثلا الجانب اللبناني
انطلقت اليوم فعاليات منتدى العربي الأول لحماية المستهلك في المنامة حيث يهدف هذا المنتدى التي تطلقه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ووزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين لزيادة النمو الاقتصادي وتحسين الحوكمة في المنطقة العربية وتعزيز التعاون والتنسيق بين سلطات حماية المستهلك في الدول الأعضاء في الاسكوا من خلال وضع سياسات حماية المستهلك وانفاذها في المنطقة العربية.
ويمثل الجانب اللبناني المدير العام لوزارة الإقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر الذي يشارك في الجلسات المخصصة لوضع السياسات العامة لحماية المستهلك في المنطقة العربية بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة.
أخبار لبنان
منتدى العربي الأول
المستهلك
البحرين
محمد أبو حيدر
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