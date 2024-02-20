الدفاع المدني: ثلاث إصابات جراء سقوط مصعد داخل مبنى سكني في بئر العبد

ثلاثة اصابات جراء سقوط مصعد في بئر العبد.
نقل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٢:٣٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/٠٢/٢٠ ثلاثة مصابين الى مستشفى الرسول الأعظم اصيبوا جراء سقوط مصعد داخل مبنى سكني في بئر العبد - ضاحية بيروت الجنوبية.
#بكل_الاوقات_حدك
— الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) February 20, 2024
ثلاثة اصابات جراء سقوط مصعد في بئر العبد.
نقل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٢:٣٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/٠٢/٢٠ ثلاثة مصابين الى مستشفى الرسول الأعظم اصيبوا جراء سقوط مصعد داخل مبنى سكني في بئر العبد - ضاحية بيروت الجنوبية.
#بكل_الاوقات_حدك