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الدفاع المدني: ثلاث إصابات جراء سقوط مصعد داخل مبنى سكني في بئر العبد

أخبار لبنان
2024-02-20 | 06:18
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الدفاع المدني: ثلاث إصابات جراء سقوط مصعد داخل مبنى سكني في بئر العبد
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الدفاع المدني: ثلاث إصابات جراء سقوط مصعد داخل مبنى سكني في بئر العبد

أعلن الدفاع المدني عبر منصة "إكس"، أن عناصره نقلت في تمام الساعة 12:30 من تاريخ اليوم ثلاثة مصابين الى مستشفى الرسول الأعظم، جراء سقوط مصعد داخل مبنى سكني في بئر العبد - ضاحية بيروت الجنوبية.
 

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