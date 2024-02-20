الدفاع المدني: ثلاث إصابات جراء سقوط مصعد داخل مبنى سكني في بئر العبد

أعلن الدفاع المدني عبر منصة "إكس"، أن عناصره نقلت في تمام الساعة 12:30 من تاريخ اليوم ثلاثة مصابين الى مستشفى الرسول الأعظم، جراء سقوط مصعد داخل مبنى سكني في بئر العبد - ضاحية بيروت الجنوبية.