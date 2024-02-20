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رئيس المجلس الاسلامي العلوي بعد لقائه مفتي الجمهورية: نتطلع لدور ايجابي للجنة الخماسية ونتفاءل به
أخبار لبنان
2024-02-20 | 07:23
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رئيس المجلس الاسلامي العلوي بعد لقائه مفتي الجمهورية: نتطلع لدور ايجابي للجنة الخماسية ونتفاءل به
اكد رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ علي قدور بعد لقاء مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ضرورة الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية كي ينتظم عمل مؤسسات الدولة وتعود الروح الى الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وسائر المرافق.
واضاف: "نتطلع الى دور إيجابي للجنة الخماسية ونتفاءل بهذا الدور، الا ان الاعمال والاجتماعات التي حدثت لم تحقق حتى الان الغاية المرجوة من هذه اللقاءات، نحن نتطلع الى شيء أكبر وأعظم ايجابياً من خلال لقاءاتهم، نرجو ان يكون العمل هادفاً وأن تكون التصريحات متطابقة مع ما يقومون به على الأرض".
وتابع: "تكلمنا بضرورة عقد قمة روحية وطنية تتماهى مع هذه الأحداث العظيمة في وطننا لبنان وفي العالم. والاعتداء على جزء من لبنان هو اعتداء على كل لبنان، كما أن السيادة لا تتجزأ".
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