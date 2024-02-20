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بو حبيب التقى ماغرو: لتطبيق شامل للقرار 1701
أخبار لبنان
2024-02-20 | 08:24
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بو حبيب التقى ماغرو: لتطبيق شامل للقرار 1701
شدد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب على أهمية البحث عن حلول مستدامة للوضع الراهن من خلال التطبيق الشامل وغير المنقوص للقرار 1701.
وأكد بو حبيب في خلال استقباله السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، "تقدير لبنان للدور والمتابعة الفرنسية للأوضاع الراهنة ورغبة فرنسا بلجم التصعيد وإعادة الهدوء الى الجنوب".
كما استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون معزيا بوفاة شقيقه رئيس بلدية رومية عادل بو حبيب.
هذا وإستقبل بو حبيب، عميد كلية العلوم السياسية في جامعة الحكمة البروفسور أنطونيوس أبو كسم وبحث معه في كيفية تعزيز التعاون بين الكلية والوزارة في المجال الاكاديمي وتبادل الخبرات.
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