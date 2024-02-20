الأبيض في إطلاق مشروع التوعية والتلقيح ضد سرطان عنق الرحم: المعركة كبيرة ضد السرطان

أعلن وزير الصحة العامة فراس الابيض أن الوزارة وفي سياق تطبيق الخطة الوطنية للسرطان بصدد إدخال التلقيح ضد سرطان عنق الرحم في الروزنامة الوطنية للتحصين بحيث يصبح جزءًا من الرعاية الأولية ومتاحًا في المراكز التابعة للوزارة، خصوصًا أن الدراسات العلمية أظهرت أن البلدان التي اعتمدت هذا اللقاح سجلت انخفاضًا في نسبة الإصابة بسرطان عنق الرحم.



وقال خلال اطلاق مشروع التوعية والتلقيح ضد سرطان عنق الرحم 2024-2027: "إننا نخوض معركة كبيرة ضد السرطان، ومن الواجب الإستمرار بحملات التحفيز على الوقاية لأن وعي المواطن وإدراكه لأهمية الفرص المتاحة للوقاية يجنبانه الإصابة بالمرض".



يذكر أن سرطان عنق الرحم يحتل المرتبة الرابعة بين السرطانات الأكثر إنتشارًا في العالم، إلا أن تفاديه ممكن بالوقاية واللقاح.