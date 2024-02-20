باسيل: سنبادر للتوافق على برنامج ومواصفات واسم واعطاء مهلة محدّدة

شدد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على أن الحوار هو الطريق للتفاهم على اسم لرئاسة الجمهورية، قائلا: "سنبادر للتوافق على برنامج ومواصفات واسم واعطاء مهلة محدّدة وقصيرة للانتقال لجلسات مفتوحة لا متتالية بمجلس النواب بحال عدم التوافق كي يتمّ الانتخاب بشكل ديمقراطي".



وأعلن باسيل سيتقدّم بعريضة نيابية امام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بطلب اتهام بحق من خالف الدستور، قائلا: "سنرى من يوقّع معنا او نوقّع معه"، كما اعلن انه سيتقدم بطعن امام شورى الدولة.



أما عن ما يجري في الجنوب، علّق باسيل بالقول: "لا نريد أخذ لبنان الى الحرب دون ان يعني ذلك استسلاماً لاسرائيل وهنا الخط الرفيع بين الحرب واللاحرب ومسؤولية من يقرّر وقوع الحرب او عدمها لأنه هو سيتحمّل مسؤوليّتها وسنكون معه او ضدّه بحسب صوابية قراره".