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تعميم للمدير العام للطيران المدني بتعديل قيمة رسم الطابع المالي
أخبار لبنان
2024-02-20 | 10:51
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تعميم للمدير العام للطيران المدني بتعديل قيمة رسم الطابع المالي
أصدر المدير العام للطيران المدني بالتكليف المهندس فادي الحسن تعميما حمل الرقم 2/5 يقضي بتعديل قيمة رسم الطابع المالي.
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