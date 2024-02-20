اجتماع اللجنة الخماسية في السفارة الفرنسية...اتفاق على استكمال جولاتهم تمهيدا لمجيء لودريان

انعقد اجتماع اللجنة الخماسية المؤلفة من سفراء دول الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والسعودية ومقر ومصر، في السفارة الفرنسية على مدى أقل من ساعة ونصف ساعة.



وفي معلومات خاصة بالـLBCI أنه "في الاجتماع، اتفق السفراء على استكمال جولاتهم على القيادات والاطراف المعنية بالملف الرئاسي، تمهيدا لمجيء مبعوث الرئيس الفرنسي جان ايف لودريان لاعلان حزمة المعايير والمواصفات التي تسلمها من القوى السياسية اللبنانية والتي تحدد هوية رئيس الجمهورية المقبل على ان تكون باباً للنقاشات والمداولات بين الاطراف السياسية اللبناني وصولا الى انجاز الاستحقاق الرئاسي".