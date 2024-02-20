إخلاء مبنى في البسطا بعد تحذيرات من إنهياره... وهذا ما أوضحته مصادر للـLBCI

تم مساء اليوم إخلاء مبنى سكني في منطقة البسطا في شارع المأمون من سكانه بعد تحذيرات من إنهياره.



وفي التفاصيل، فقد أمر محافظ بيروت القاضي مروان عبود بإخلاء المبنى السكني (مبنى فواز) القائم على العقار رقم ٢٠٣٤ الكائن في منطقة البسطا الفوقا مقابل ثكنة فتح الله سابقًا، ريثما تنتهي عمليات الكشف الفني للبناء وحفاظًا على سلامة القاطنين والعامة.



وقد تبين أن هناك تشققات في الطابقين الأول والثاني، بحسب ما أفادت مصادر من محافظة بيروت للـLBCI، بالإضافة إلى وجود بركتي مياه مخالفتين على سطح المبنى تشكلان خطرًا عليه.



كما أشارت المصادر إلى أن نسبة خطورة إنهيار المبنى أقل من ٤٠٪، وأنه سيتم الكشف عليه غدًا والتدقيق بحالته.