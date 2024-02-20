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سفراء "الخماسية" يؤكدون عزمهم على تسهيل ودعم إنتخاب رئيس للجمهورية
أخبار لبنان
2024-02-20 | 15:05
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سفراء "الخماسية" يؤكدون عزمهم على تسهيل ودعم إنتخاب رئيس للجمهورية
إجتمع سفراء اللجنة الخماسية اليوم لإعادة التأكيد على عزمهم على تسهيل ودعم إنتخاب رئيس للجمهورية.
واستعرضوا التطورات الأخيرة والإتصالات التي جرت في لبنان والمنطقة.
كما تمت مناقشة الخطوات التالية الواجب إتخاذها.
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