جعجع: نحمِّل الحكومة عموماً ووزارة المالية خصوصاً مسؤولية التقاعس

الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
18
o
الجنوب
18
o
البقاع
13
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
18
o
الجنوب
18
o
البقاع
13
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
جعجع: نحمِّل الحكومة عموماً ووزارة المالية خصوصاً مسؤولية التقاعس
أخبار لبنان
2024-02-21 | 03:18
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
جعجع: نحمِّل الحكومة عموماً ووزارة المالية خصوصاً مسؤولية التقاعس
رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع "ان الاهتراء الحاصل في الدولة مرده إلى سببين، الأول وجود فريق يمنع قيام دولة فعلية، والثاني وجود بعض المسؤولين، ليسوا بمسؤولين ، يساهمون من خلال عملهم في المزيد من تمدُّد الاهتراء في الدولة. والمثال الساطع على هذا المستوى ، ما يحصل منذ نحو عام ونصف العام في الدوائر العقارية في جبل لبنان، إذ وعلى رغم المواقف المندِّدة والمستنكرة والرافضة، وعلى رغم الاجتماعات واللقاءات والمتابعات، ما زالت الأزمة تدور في ذات الحلقة المفرغة ، من دون الإقدام على خطوات عمليّة وجديّة لإعادة الأمور في هذه الدوائر إلى طبيعتها، ولا سيّما أن هذا الوضع ترتّب عنه تعطيل نحو مئة ألف معاملة في هذه الدوائر ، كما أن الخسائر الناجمة عن هذا التعطيل تقدّر بنحو ألف مليار ليرة شهرياً".
واضاف: "نحمِّل الحكومة عموماً ووزارة المالية خصوصاً مسؤولية التقاعس، أولاً في عدم إيجاد الحلول المطلوبة لإعادة فتح الدوائر العقارية، ثانياً في عدم القيام بالجهود اللازمة والكافية، ثالثاً في عدم إتخاذ الإجراءات الصارمة والحازمة ورابعاً في عدم وضع آلية لتنظيم عمل هذه الدوائر. وكل الأعذار التقنيّة التي تساق مردودة، لأنه لو كانت فعلا تقنية لكان وجب حلّها منذ أشهر، ولا يوجد أي مبرّر ، لا من قريب ولا من بعيد ، لهذا التعطيل المتمادي للدوائر العقارية في جبل لبنان، خصوصا أن إقفالها أدى ويؤدي إلى تعطيل 63 مرفق إقتصادي مرتبط بشكل مباشر بهذه الدوائر".
وشدِّد على ضرورة وضع خريطة طريق واضحة وسريعة جداً لإعادة فتح الدوائر العقارية ، اليوم قبل الغد ، ويتحمّل مباشرة وزير المالية مسؤولية التأخير والخسائر الماليّة والإقتصاديّة الناجمة عن إقفال هذه الدوائر.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
نحمِّل
الحكومة
عموماً
ووزارة
المالية
خصوصاً
مسؤولية
التقاعس
التالي
نفّذ أكثر من 11 عملية سلب بقوة السلاح في العديد من مناطق جبل لبنان...
موظفو وزارة العمل يتوقفون كلياً عن العمل: لعقد جلسة لإقرار حقوق العاملين في القطاع العام
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-01-26
ميقاتي من مجلس النواب: ما لفتني خلال النقاشات محاولة البعض تحويل الانظار عن مسؤولية النواب في انتخاب رئيس بتصويب السهام تجاه الحكومة فالسلوك الذي أعتمده يتوافق مع ما قرره أعلى مرجع دستوري وهو المجلس الدستوري
آخر الأخبار
2024-01-26
ميقاتي من مجلس النواب: ما لفتني خلال النقاشات محاولة البعض تحويل الانظار عن مسؤولية النواب في انتخاب رئيس بتصويب السهام تجاه الحكومة فالسلوك الذي أعتمده يتوافق مع ما قرره أعلى مرجع دستوري وهو المجلس الدستوري
0
آخر الأخبار
2024-01-25
النائبة بولا يعقوبيان: لا إرادة للاتفاق مع صندوق النقد والأخطر ما نسمعه من رئيس الحكومة من تضليل أنّ لبنان يخرج من الأزمة المالية
آخر الأخبار
2024-01-25
النائبة بولا يعقوبيان: لا إرادة للاتفاق مع صندوق النقد والأخطر ما نسمعه من رئيس الحكومة من تضليل أنّ لبنان يخرج من الأزمة المالية
0
آخر الأخبار
2024-01-24
جميل السيد: الحكومة لا تتحمل مسؤولية عدم انتخاب رئيس وهي مسؤولة عن البلد والناس وعن كل القرارات التي تخفف وتحفظ البلد
آخر الأخبار
2024-01-24
جميل السيد: الحكومة لا تتحمل مسؤولية عدم انتخاب رئيس وهي مسؤولة عن البلد والناس وعن كل القرارات التي تخفف وتحفظ البلد
0
آخر الأخبار
2024-01-24
ابراهيم كنعان في جلسة الموازنة: مشروع قانون الموازنة ورد بلا الحسابات المالية ما يشكل مخالفة دستورية تُسأل الحكومة عنها فدولة بلا حسابات هي دولة بلا ذمة ودولة بلا ذمة هي دولة بلا شرف
آخر الأخبار
2024-01-24
ابراهيم كنعان في جلسة الموازنة: مشروع قانون الموازنة ورد بلا الحسابات المالية ما يشكل مخالفة دستورية تُسأل الحكومة عنها فدولة بلا حسابات هي دولة بلا ذمة ودولة بلا ذمة هي دولة بلا شرف
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
امن وقضاء
04:32
"الريجي" ضبطت في طرابلس وعكار منتجات تبغية مهرّبة ومزوّرة
امن وقضاء
04:32
"الريجي" ضبطت في طرابلس وعكار منتجات تبغية مهرّبة ومزوّرة
0
اقتصاد
04:17
الأمين العام لجمعية المصارف: مداخيل البنوك من الهندسات المالية دفترية وبالليرة
اقتصاد
04:17
الأمين العام لجمعية المصارف: مداخيل البنوك من الهندسات المالية دفترية وبالليرة
0
أمن وقضاء
03:57
نفّذ أكثر من 11 عملية سلب بقوة السلاح في العديد من مناطق جبل لبنان...
أمن وقضاء
03:57
نفّذ أكثر من 11 عملية سلب بقوة السلاح في العديد من مناطق جبل لبنان...
0
أخبار لبنان
03:08
موظفو وزارة العمل يتوقفون كلياً عن العمل: لعقد جلسة لإقرار حقوق العاملين في القطاع العام
أخبار لبنان
03:08
موظفو وزارة العمل يتوقفون كلياً عن العمل: لعقد جلسة لإقرار حقوق العاملين في القطاع العام
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
06:54
حركات شيرين عبد الوهاب الطريفة على "حبه جنة" تثير الجدل... هل قصدت حسام حبيب؟ (فيديو)
فنّ
06:54
حركات شيرين عبد الوهاب الطريفة على "حبه جنة" تثير الجدل... هل قصدت حسام حبيب؟ (فيديو)
0
فنّ
05:35
طفلا ناجي أسطا يغنّيان "ورجعنا التقينا"... عائلة موسيقيّة (فيديو)
فنّ
05:35
طفلا ناجي أسطا يغنّيان "ورجعنا التقينا"... عائلة موسيقيّة (فيديو)
0
فنّ
2024-02-18
سعد لمجرد يطلق جديده باللهجة اللبنانية... "محتال الحب"!
فنّ
2024-02-18
سعد لمجرد يطلق جديده باللهجة اللبنانية... "محتال الحب"!
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-02-18
هل يمكن لاسرائيل اختراق الهاتف الخلوي المعروف بأبو لمبة؟
تقارير نشرة الاخبار
2024-02-18
هل يمكن لاسرائيل اختراق الهاتف الخلوي المعروف بأبو لمبة؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:22
لا اخراجات قيد ولا غيرها من المعاملات والسبب: لا طوابع تناسب الرسوم الجديدة!
تقارير نشرة الاخبار
14:22
لا اخراجات قيد ولا غيرها من المعاملات والسبب: لا طوابع تناسب الرسوم الجديدة!
0
رياضة
13:57
منتخب لبنان أمام إستحقاق جديد... والمشوار يبدأ من سوريا
رياضة
13:57
منتخب لبنان أمام إستحقاق جديد... والمشوار يبدأ من سوريا
0
أخبار دولية
13:54
عقدة رفح ما زالت تعقد كل الملفات
أخبار دولية
13:54
عقدة رفح ما زالت تعقد كل الملفات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الوفد النيابي اللبناني في مجلس العموم البريطاني
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الوفد النيابي اللبناني في مجلس العموم البريطاني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الصامدون من أهل علما الشعب لم تهجرهم الحرب... فهل يهجرهم إنقطاع الكهرباء؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الصامدون من أهل علما الشعب لم تهجرهم الحرب... فهل يهجرهم إنقطاع الكهرباء؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
قذائف إسرائيل الفوسفورية تهديد لأمن لبنان الغذائي
تقارير نشرة الاخبار
13:33
قذائف إسرائيل الفوسفورية تهديد لأمن لبنان الغذائي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
المقايضة بين الـ١٧٠١ والرئاسة... هل هي القشة التي قصمت ظهر البعير بين الحزب والتيار؟
تقارير نشرة الاخبار
13:24
المقايضة بين الـ١٧٠١ والرئاسة... هل هي القشة التي قصمت ظهر البعير بين الحزب والتيار؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
انهيار مبنى جديد في الشويفات والحصيلة ٤ قتلى و٦ جرحى.. فمن المسؤول؟
تقارير نشرة الاخبار
13:23
انهيار مبنى جديد في الشويفات والحصيلة ٤ قتلى و٦ جرحى.. فمن المسؤول؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
الـLBCI تخبركم في سلسلة تقارير عن الرسوم الجديدة .. في الجزء الأول: كم ستكلفكم المصادقات في وزارة الخارجية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:19
الـLBCI تخبركم في سلسلة تقارير عن الرسوم الجديدة .. في الجزء الأول: كم ستكلفكم المصادقات في وزارة الخارجية؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
10:50
"لم أرتدي سوى شريط لاصق ووالدي شجعني"... عرض أزياء فاضح في نيويورك وهذا ما كشفته إحدى العارضات! (صور)
منوعات
10:50
"لم أرتدي سوى شريط لاصق ووالدي شجعني"... عرض أزياء فاضح في نيويورك وهذا ما كشفته إحدى العارضات! (صور)
2
منوعات
12:29
"وعدني أن يعطيني البوتوكس مقابل خدمات جنسية"... طبيب تجميل معروف وقع في مأزق كبير وهذا ما فعله مع مريضته!
منوعات
12:29
"وعدني أن يعطيني البوتوكس مقابل خدمات جنسية"... طبيب تجميل معروف وقع في مأزق كبير وهذا ما فعله مع مريضته!
3
خبر عاجل
04:22
معلومات للـLBCI: تأجيل مؤتمر دعم الجيش اللبناني الذي كان مقررا في السابع والعشرين من الشهر الحالي في باريس بدعوة فرنسية الى موعد لم يحدد بعد
خبر عاجل
04:22
معلومات للـLBCI: تأجيل مؤتمر دعم الجيش اللبناني الذي كان مقررا في السابع والعشرين من الشهر الحالي في باريس بدعوة فرنسية الى موعد لم يحدد بعد
4
منوعات
16:10
"خلال جنازة زوجي تعرفت إلى عشيقته التي كان يخونني معها"... وبعد سنوات طلبت يدها للزواج: إليكم القصة الصادمة!
منوعات
16:10
"خلال جنازة زوجي تعرفت إلى عشيقته التي كان يخونني معها"... وبعد سنوات طلبت يدها للزواج: إليكم القصة الصادمة!
5
منوعات
13:10
شاب وقع في حب ممثلة أفلام إباحية.... "عرضت عليها الزواج ووافقت ثم أهانتني بطريقة بشعة وبعد أشهر هذا ما طلبته مني"!
منوعات
13:10
شاب وقع في حب ممثلة أفلام إباحية.... "عرضت عليها الزواج ووافقت ثم أهانتني بطريقة بشعة وبعد أشهر هذا ما طلبته مني"!
6
منوعات
16:39
ابنة الـ5 أعوام كانت تزيل الشعر عن جسد امرأة عارية... مشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي أوقعت الوالدة وهذا ما حدث!
منوعات
16:39
ابنة الـ5 أعوام كانت تزيل الشعر عن جسد امرأة عارية... مشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي أوقعت الوالدة وهذا ما حدث!
7
تقارير نشرة الاخبار
13:09
رفع سعر الدولار المصرفي كيف سيؤثر عليك؟
تقارير نشرة الاخبار
13:09
رفع سعر الدولار المصرفي كيف سيؤثر عليك؟
8
صحف اليوم
00:42
إسرائيل تُبلغ "أسفها" لمجزرة النبطية واستمرارها في قصف الأهداف العسكرية (نداء الوطن)
صحف اليوم
00:42
إسرائيل تُبلغ "أسفها" لمجزرة النبطية واستمرارها في قصف الأهداف العسكرية (نداء الوطن)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More