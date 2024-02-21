الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ما فيي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

فضل الله: العدو الإسرائيلي يتمادى بين فترة وأخرى في غاراته

أخبار لبنان
2024-02-21 | 07:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
فضل الله: العدو الإسرائيلي يتمادى بين فترة وأخرى في غاراته
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
فضل الله: العدو الإسرائيلي يتمادى بين فترة وأخرى في غاراته

اشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، الى إن "العدو الإسرائيلي يتمادى بين فترة وأخرى في غاراته وآخرها كان في الغازية، وبمعزل عن ادعاءاته بأنّ ما قام به هو ردة فعل على إطلاق طائرة باتجاه طبريا، فإنّ ما جرى هو جزء من العدوان على بلدنا، والمقاومة تتعاطى مع كل اعتداء بما يناسب، وهو يعرف أنّ المقاومة تواجهه وترد عليه، وعندما يمس بالمدنيين، فإن مستوطناته لا تكون بمأمن، ونحن لدينا معادلات ثابتة سنرسخها الآن وفي المستقبل، ليبقى الجنوب محميًّا".


ولفت إلى أن "قوى المقاومة تخوض اليوم أطول حرب مع هذا الكيان الصهيوني منذ العام 1948، ولم يتمكّن فيها من حسمها بسرعة كما اعتاد في حروبه، وهو لم يتمكن من تحقيق أهدافه في غزة، وفي جنوب لبنان لن يتمكن في أي يوم من الأيام أن يحسم المعركة، علماً أن الكيان الصهيوني ليس وحده من يقاتل، وإنما كل الدول الداعمة له بتقنياتها وأسلحتها وخبرائها وضباطها وأقمارها الاصطناعية تشارك معه، وبعد أربعة أشهر، بات هذا العدو عاجزاً حتّى عن إعلان إنهاء السيطرة على منطقة واحدة في غزة، وهذا بحد ذاته صمود أسطوري وتاريخي للمقاومة وللشعب الفلسطيني".



وشدد فضل الله على أنّ "القتال في الجنوب هدفه حماية لبنان والدفاع عنه وإسقاط مخططات العدو الإسرائيلي، وأيضاً مساندة الشعب الفلسطيني في غزة، لأن من مصلحة لبنان الكبرى قبل أي دول أخرى أن لا ينتصر العدو في غزة، وأن لا تتحقق أهدافه فيها، لأنه بالحد الأدنى سيهجر الشعب الفلسطيني، وهذا سيغير في تركيبة لبنان، فضلاً عن أنه يؤدي إلى تصفية قضية الشعب الفلسطيني، كما أنه وبمعزل عن قتالنا، فإنّه بعد طوفان الأقصى كان العدو يحضر لضربة استباقية من جهة ومن جهة أخرى طرح عبر الموفدين الدوليين أنه يريد فرض شروط وترتيبات أمنية في الجنوب، لأن مستوطنيه يخشون من المقاومة على الحدود".

ورأى أن "أما في لبنان لم يحقق العدو شيئاً، رغم التهديدات العلنية بحرب واسعة وشاملة، من فوق الطاولة ومن تحتها، وكان الجواب من سيد الجواب، بأن معادلتنا من كريات شمونه إلى إيلات، ولذلك هذه الحرب تحتاج إلى بعض الوقت كي يتأكد العدو أنه غير قادر على فرض شروطه أو تحقيق أهدافه".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

الله:

العدو

الإسرائيلي

يتمادى

وأخرى

غاراته

LBCI التالي
الوفد النيابي اللبناني اليوم في مجلس اللوردات....ماذا في تفاصيل اجتماعاته اليوم؟
مولوي من صيدا: لتجنيب لبنان والجنوب كأس الحرب
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-02-13

نصرالله: الجبهة في جنوب لبنان هي جبهة ضغط ومساندة ودعم وتضامن ومشاركة في إلحاق الهزيمة بالعدو الإسرائيلي واضعافه واطلاق النار سيتوقف في هذه الجبهة فقط عندما يتوقف العدوان على غزة

LBCI
آخر الأخبار
2024-02-06

المتحدث العسكري باسم أنصار الله: نؤكد استمرار عملياتنا ضد السفن الإسرائيلية حتى إيقاف العدوان على غزة

LBCI
آخر الأخبار
2024-01-05

السيد نصرالله: المقاومة إستهدفت التجهيزات الفنية في كل مواقع العدو وتم تدمير عدد كبير من الدبابات والآليات الإسرائيلية وهي كلها مختبئة اليوم

LBCI
آخر الأخبار
09:16

المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا ‌‏تموضعًا لجنود العدو الإسرائيليّ في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:51

منصوري بحث في طريقة تعزيز التعاون الإقتصاديّ بين لبنان وبريطانيا

LBCI
أخبار لبنان
09:07

بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة: من يقوم بخرق القرار ١٧٠١ هي إسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
08:47

بري استقبل وفداً من الكونغرس الأميركي وتابع المستجدات السياسية مع بوحبيب

LBCI
أمن وقضاء
08:42

بالجرم المشهود... توقيف أحد أفراد عصابة خلال سرقته محوّل كهرباء

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-02-19

امرأة تقطع علاقتها بصديقتها الأنانية... لن تصدقوا ما فعلته الأخيرة وسط الجنازة!

LBCI
امن وقضاء
2023-10-14

حذر وتوتّر عند الحدود الجنوبيّة..

LBCI
فنّ
2023-12-11

الجمهور يسأل زوج ماريتا الحلاني: "من هلق شلحتوا المحابس؟" (صورة)

LBCI
صحة وتغذية
2024-01-23

ابتكار طبيّ مذهل... اختبار دم يمكن أن يكشف عن احتمالية الاصابة بمرض الزهايمر قبل 15 عامًا من حدوثها وهذه التفاصيل!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:53

الوفد النيابي اللبناني اليوم في مجلس اللوردات....ماذا في تفاصيل اجتماعاته اليوم؟

LBCI
أخبار لبنان
07:50

فضل الله: العدو الإسرائيلي يتمادى بين فترة وأخرى في غاراته

LBCI
أخبار لبنان
07:35

مولوي من صيدا: لتجنيب لبنان والجنوب كأس الحرب

LBCI
أخبار دولية
03:46

كيف يبدو الوضع في اسرائيل وسط تخطيط لدخول رفح؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

لا اخراجات قيد ولا غيرها من المعاملات والسبب: لا طوابع تناسب الرسوم الجديدة!

LBCI
رياضة
13:57

منتخب لبنان أمام إستحقاق جديد... والمشوار يبدأ من سوريا

LBCI
أخبار دولية
13:54

عقدة رفح ما زالت تعقد كل الملفات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

الوفد النيابي اللبناني في مجلس العموم البريطاني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

الصامدون من أهل علما الشعب لم تهجرهم الحرب... فهل يهجرهم إنقطاع الكهرباء؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
10:50

"لم أرتدي سوى شريط لاصق ووالدي شجعني"... عرض أزياء فاضح في نيويورك وهذا ما كشفته إحدى العارضات! (صور)

LBCI
خبر عاجل
04:22

معلومات للـLBCI: تأجيل مؤتمر دعم الجيش اللبناني الذي كان مقررا في السابع والعشرين من الشهر الحالي في باريس بدعوة فرنسية الى موعد لم يحدد بعد

LBCI
منوعات
12:29

"وعدني أن يعطيني البوتوكس مقابل خدمات جنسية"... طبيب تجميل معروف وقع في مأزق كبير وهذا ما فعله مع مريضته!

LBCI
منوعات
16:10

"خلال جنازة زوجي تعرفت إلى عشيقته التي كان يخونني معها"... وبعد سنوات طلبت يدها للزواج: إليكم القصة الصادمة!

LBCI
صحة وتغذية
05:12

دراسة جديدة ومقلقة حول لقاحات كورونا على أنواعها... هذا هو أثرها على صحة من تلقوها؟!

LBCI
صحف اليوم
00:42

إسرائيل تُبلغ "أسفها" لمجزرة النبطية واستمرارها في قصف الأهداف العسكرية (نداء الوطن)

LBCI
منوعات
16:39

ابنة الـ5 أعوام كانت تزيل الشعر عن جسد امرأة عارية... مشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي أوقعت الوالدة وهذا ما حدث!

LBCI
منوعات
13:10

شاب وقع في حب ممثلة أفلام إباحية.... "عرضت عليها الزواج ووافقت ثم أهانتني بطريقة بشعة وبعد أشهر هذا ما طلبته مني"!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More