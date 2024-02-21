مولوي من صيدا: لتجنيب لبنان والجنوب كأس الحرب

شدد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، بسام مولوي على أنّ الدولة تفعل كل ما تستطيع فعله لمساعدة النازحين. وأضاف: بالنسبة لنا لبنان إنتصر ولا يوجد أي عدوان يقدر على أهل الجنوب الأقوياء.



كما دعا مولوي "لتجنيب لبنان والجنوب كأس الحرب، لافتًا إلى أنّ الظلم الذي يتعرض له الأبرياء غير مقبول.



وكان وصل وزير الداخلية الى سرايا صيدا، وكان في استقباله محافظ الجنوب منصور ضو، قائد منطقة الجنوب الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد ماجد الايوبي وقادة الأجهزة الأمنية في محافظة الجنوب.