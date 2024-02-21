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استشهاد طفلة ووالدتها في غارةٍ إسرائيلية في مجدل زون
أخبار لبنان
2024-02-21 | 07:07
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استشهاد طفلة ووالدتها في غارةٍ إسرائيلية في مجدل زون
استشهدت الطفلة أمل حسين الدر - البالغة من العمر 6 سنوات - ووالدتها خديجة سلمان، في غارةٍ إسرائيلية شُنّت على حي المشاع، بين بلدة مجدل زون والمنصوري.
وشنّ الطيران الحربيّ الإسرائيليّ غارة استهدفت بلدة الخيام.
واستهدفت مدفعية إسرائيلية أطراف الضهيرة وعيتا الشعب وكفرحمام.
وأعلن "حزب الله" عن استهداف تموضع عسكريّ للجيش الإسرائيليّ، في مستعمرة إيفن وتموضع عسكريّ، في مستعمرة شوميرا.
كما استهدف الحزب مبنيين، في أفيفيم وموقع رويسات العلم، في مزارع شبعا وأصابوه إصابةً مباشرة، وذلك رداً على "الاعتداءات على القرى الجنوبية ومنازل المدنيين".
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