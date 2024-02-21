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شيخ الأزهر يستقبل السنيورة

أخبار لبنان
2024-02-21 | 08:42
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شيخ الأزهر يستقبل السنيورة
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شيخ الأزهر يستقبل السنيورة

استقبل الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس وزراء لبنان الأسبق فؤاد السنيورة. 

وأكّد الإمام الأكبر تألّمه من استمرار الوضع الحالي في غزة، "في ظلّ هذا الصمت العالميّ غير الإنسانيّ وغير المبرر والبالغ الضعف".

وقال: "أكثر ما يؤلمني هو ما نراه من تطبيع واعتياد على مشاهد قتل الشهداء من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب الأبرياء وقصف النازحين والمستشفيات وسيارات الإسعاف والملاجئ والمخيمات، حتى أصبح البعض يتابع أخبار هذا العدوان الدمويّ ويشاهد مقاطع القصف والقتل وهو يتناول وجباته الغذائية اليومية، أمام شاشات التليفزيون، في سلوك يدلل على فقدان كثير منا الإحساس بمعاناة الفلسطينيين، وعدم الاكتراث لهذه الدماء البريئة التي تسكب كالشلالات."

ورأى أنّ التحدي الأكبر، الذي تعانيه الأمّة العربية هي المحاولات الخارجية، التي تستهدف طمس فرص الائتلاف العربيّ كلها والوحدة العربية وتحقيق الوفاق بين نسيج هذه الأمة، على الرغم من إيمان الجميع بأنّ الوعي العربيّ هو ما يُراهَن عليه في وقف هذا العدوان الإسرائيليّ.

وشدّد السنيورة على أنّ الوضع في غزة له انعكاسات على البلدان العربية وخصوصًا مِصر والأردن ولبنان الأكثر تأثرًا من هذا العدوان.

وقال: "هذا تحدٍّ كبير يواجه أمتنا العربية والإسلامية، في ظل محاولات الكِيان الصهيونيّ لتصفية القضية الفلسطينية."

وأضاف: "المخرج من هذه الأزمة لن يكون إلا بإعادة ترتيب البيت العربيّ واستعادة ضبط البَوْصلة العربية تُجاه القضية الفلسطينية وتوجيه الدفة للتعريف بحقوق الشعب الفلسطينيّ خاصة على المستوى العالميّ والاتحاد والتضامن للوقف الفوريّ لهذا العدوان الصهيونيّ على غزة."

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