بري استقبل وفداً من الكونغرس الأميركي وتابع المستجدات السياسية مع بوحبيب

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وفداً من الكونغرس الأميركي ضم السناتور ريتشارد بلومنتال والسناتور كريستوفر كونز والوفد المرافق بحضور السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون حيث جرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة لا سيما المستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل لعداونها على قطاع غزة والقرى والبلدات اللبنانية الجنوبية.



كما تابع الرئيس بري المستجدات السياسية والأوضاع العامة خلال استقباله وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب. كما تابع الرئيس بري المستجدات السياسية والأوضاع العامة خلال استقباله وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب.



وكذلك، التقى رئيس المجلس الدكتور خلدون الشريف. وكذلك، التقى رئيس المجلس الدكتور خلدون الشريف.