منصوري بحث في طريقة تعزيز التعاون الإقتصاديّ بين لبنان وبريطانيا

إلتقى حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، في الخارجية البريطانية، مع المسؤول الإقتصاديّ في الوزارة Tom Strachan بحضور المسؤولة السياسية في السفارة البريطانية في بيروت Olivia Campbell.



كما التقى مدراء تمويل التصدير في المملكة المتحدة Jeremy Smith و Sam Crosland.



وبحثوا في الوضع الإقتصاديّ اللبنانيّ وطريقة تعزيز التعاون الإقتصاديّ بين البلدين.



وأشاد الذين التقاهم منصوري بالخطوات، التي اتخذها، في مصرف لبنان ولا سيما لجهة وقف تمويل الدولة وتوحيد سعر الدولار.



وشددوا على أهمية إنجاز الإصلاحات الكبرى في الدولة اللبنانية ومختلف القطاعات.