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ميشال دويهي بعد اجتماع لجنة الشؤون الخارجية مع مديرة "الأونروا" في لبنان: الوضع مقلق وعلى الجميع تحمل مسؤولياته

أخبار لبنان
2024-02-21 | 10:37
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ميشال دويهي بعد اجتماع لجنة الشؤون الخارجية مع مديرة &quot;الأونروا&quot; في لبنان: الوضع مقلق وعلى الجميع تحمل مسؤولياته
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ميشال دويهي بعد اجتماع لجنة الشؤون الخارجية مع مديرة "الأونروا" في لبنان: الوضع مقلق وعلى الجميع تحمل مسؤولياته

أعلن النائب ميشال دويهي أن لجنة الشؤون الخارجية النيابية اجتمعت مع مديرة منظمة الاونروا في لبنان السيدة دوروثي كلوس، وأنها أوضحت ان ١٦ بلدا يشكلون ٧٠٪ من حجم الدعم للمنظمة سنوياً والبالغ مليار و٢٠٠ مليون دولار قرروا وقف التمويل بإنتظار التحقيقات التي تجريها الأمم المتحدة ومؤسسات مستقلة للتأكد من الرواية الاسرائلية عن مشاركة أفراد من الإنروا في غزة في عملية ٧ تشرين الأول.

وقال دويهي في منشور عبر موقع "إكس": "‏الإنروا هي حرفيا حكومة محلية في المخيمات الفلسطينية في لبنان فهي تشغل حوالي ٣٥٠٠ شخص وتدير ٦٢ مدرسة و٣٨ ألف تلميذ وتعتني من خلال مستشفياتها بحوالي ٢٠٠ ألف مريض منهم ٥٠ ألف يحوّلون إلى مستشفيات لبنانية عند الحالات الصعبة".

وأَضاف: "الانروا تقدم سنويا ٥٠ مليون دولار كاش مساعدات سنوية للعائلات موزعين على الميزانية السنوية والتي تبلغ ١٨٠ مليون دولار سنويا(١١٠ مليون مصاريف تشغيلية للمنظمة و٧٠ مليون أعمال إعمار وإعادة إعمار في المخيمات كنهر البارد على سبيل المثال)".

‏ولفت الى أن "مدير المنظمة أوضحت ان ما تبقى من أموال لا يغطي إلا لشهر آذار فقط، وبالتالي كل وضع المخيمات في مهم الريح على الصعيد المعيشي والإنساني والسياسي والأمني(وهذا رأي لجتنا)"، مشيرا الى أن اللجنة قررت رفع الصوت عاليا ورفع تقرير إلى الحكومة اللبنانية لتتحرك بسرعة لمناشدة ما تبقى من أصدقاء لبنان للمساعدة في تأمين التمويل لكي لا تدخل المخيمات في دوامة الفقر المقفع والتطرف ولكي،وهنا الأهم،نعرض استقرار لبنان الهش بالأساس إلى مزيد من التوترات.

وشدد دويهي على أن ‏الوضع مقلق ومخيف وأن على الجميع تحمل مسؤولياته فورا.
 
 

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