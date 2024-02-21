ميشال دويهي بعد اجتماع لجنة الشؤون الخارجية مع مديرة "الأونروا" في لبنان: الوضع مقلق وعلى الجميع تحمل مسؤولياته

اجتمعنا اليوم كلجنة شؤون خارجية مع مديرة منظمة @UNRWA في لبنان السيدة دوروثي كلوس @DUALEBField التي أوضحت لنا ان ١٦ بلدا يشكلون ٧٠٪ من حجم الدعم للمنظمة سنوياً والبالغ مليار و٢٠٠ مليون دولار قرروا وقف التمويل بإنتظار التحقيقات التي تجريها الأمم المتحدة ومؤسسات مستقلة للتأكد من… pic.twitter.com/8QVRetyjUZ
— Michel Douaihy ميشال دويهي (@MDOUAIHY) February 21, 2024
اجتمعنا اليوم كلجنة شؤون خارجية مع مديرة منظمة @UNRWA في لبنان السيدة دوروثي كلوس @DUALEBField التي أوضحت لنا ان ١٦ بلدا يشكلون ٧٠٪ من حجم الدعم للمنظمة سنوياً والبالغ مليار و٢٠٠ مليون دولار قرروا وقف التمويل بإنتظار التحقيقات التي تجريها الأمم المتحدة ومؤسسات مستقلة للتأكد من… pic.twitter.com/8QVRetyjUZ