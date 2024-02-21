بو حبيب: نطالب اسرائيل بإعطاء السلام فرصة

اعتبر وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب أن تمويل الأنروا هو في مصلحة لبنان والدول المضيفة والعالم لأنها تفتح الباب للاجئين الفلسطينيين للحلم بمستقبل أفضل من خلال خدماتها التربوية والصحية والإنسانية.



وقال بو حبيب بعد لقائه السناتور ريتشارد بلومنتال والسناتوركريستوفر كونز في مجلس الشيوخ الأميركي بحضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون: "نطالب اسرائيل بإعطاء السلام فرصة بدلا من إستمرارها بسياسة الحرب التي تنتقل من جيل إلى آخر وتزيد الحقد ولا تولد إلا المآسي".