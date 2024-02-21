رابطة مخاتير عاليه نظّمت وقفة احتجاجية

نظّمت رابطةُ مخاتير عاليه وقفةً احتجاجيةً، أمام سراي عاليه، تعبيرًا عن رفضِها لآلية الموازنة كافةً، خصوصًا فيما يتعلق بمعاملاتِ النفوس المتعلقة بالمخاتير والتعرفةِ الجديدة بموجب موازنة 2024.



أما مخاتير المتن الشماليّ، فدعوا في وقفةٍ احتجاجيةٍ ثانية إلى التوقفِ عن العمل إلى حينِ تصحيح الخلل.