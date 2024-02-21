موظفو المديرية العامة للزراعة يعلنون التوقف عن العمل

بعد الاجحاف الذي حصل بالتمييز بين موظفي القطاع العام في ادارات عدة، أعلن موظفو المديرية العامة للزراعة التوقف عن العمل في المديريات كافة والمصالح المركزية والدوائر والمصالح الإقليمية، والمراكز الزراعية ومراكز الأحراج الموزعة على الأراضي اللبنانية كافة ومراكز الحجر الصحي البيطري والزراعي على المعابر الحدودية (مرفأ بيروت، مطار رفيق الحريري الدولي المصنع العبودية، مرفأ طرابلس) وذلك إلى حين تحقيق الإنصاف والمساواة المنصوص عليها في الدستور اللبناني.