الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لقاء طارئ لعدد من المدراء العامين في عدد من الادارات والمؤسسات العامة... هذا ما خلص اليه

أخبار لبنان
2024-02-21 | 12:28
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لقاء طارئ لعدد من المدراء العامين في عدد من الادارات والمؤسسات العامة... هذا ما خلص اليه
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
لقاء طارئ لعدد من المدراء العامين في عدد من الادارات والمؤسسات العامة... هذا ما خلص اليه

تداعى المدراء العامون في عدد من الادارات والمؤسسات العامة الى لقاء طارئ، لبحث ما آلت اليه امور القطاع العام بإداراته ومؤسساته، والى السياسة غير المسؤولة في التعاطي مع حقوق موظفي وعاملي هذا القطاع جراء الاستنسابية والتمييز غير المبرر بينهم، ما يذكر بمبدأ فرق تسد" الذي يؤدي الى شرذمة القطاع العام ووحدة العاملين فيه.

وقد خلص اللقاء الى ما يلي:

-أولاً: استنكار سياسة الالتفاف على مطالب القطاع العام المحقة والاعتراض عليها، بعد أن وصلت رواتبهم الى ما يقل عن عشرة بالمئة من قيمتها الحقيقية وقد تجلى ذلك بإعطاء مجموعة محددة من العاملين في الادارة العامة حوافز مالية دون سواهم. ومع التأكيد على أحقية هؤلاء بالحصول على تلك "الحوافز"، إلا أن هذا الأمر يتعارض مع مبدأ العدالة والمساواة" الذي كفله الدستور والقانون والأخلاق.

-ثانياً: حذر المجتمعون مما يمكن أن تنتجه هذه السياسة غير المسؤولة على القطاع العام وتشرذمه وتحوله إلى جزر وظيفية لا تخضع الى أبسط قواعد الانتظام خاصة ممن يفترض بهم أن يكونوا السباقين إلى المحافظة عليه ورعايته على قاعدة مبدأ "ظلم في السوية عدل بالرعية".

-ثالثاً: يؤكد المجتمعون حرصهم على اهمية ودور القطاع العام في عملية الاصلاح والنهوض الإقتصادي، ورفض بدعة تصنيف الإدارات الى "منتجة وغير منتجة" على مبدأ ما تؤمنه من واردات إلى الخزينة، ما يعتبرونه مساً غير مقبول بكرامتهم.

-رابعاً: الى حين إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة وعادلة، يدعو المجتمعون إلى ايجاد الحلول الممكنة التي تكفل للموظفين وأسرهم العيش الكريم وتأمين
مستلزمات حياتهم خاصة وانهم صبروا وعانوا طيلة أربع سنوات دون الوصول الى حلول عادلة وآخرها الوعود الفارغة التي أعلن عنها في ايلول ۲۰۲۳ ولم تر النور حتى تاريخه.

-خامساً: يؤكد المجتمعون تمسكهم بحقوق العاملين في إداراتهم ومؤسساتهم وأنه سيتعذر عليهم ثنيهم عن عدم خدمة المواطنين الكرام وحثهم على تسيير المرفق العام وذلك لحين تصحيح هذا الواقع بشكل عادل ومنصف يؤسس جدياً الى إعادة نهوض القطاع العام وإرساء دولة القانون والمؤسسات.

-سادساً: يدعو المجتمعون مجلس الوزراء الموقر مجتمعاً إلى عقد جلسة طارئة واستثنائية في أسرع وقت بهدف تصحيح هذا الخلل الفادح والمجحف بحق القطاع العام جسماً واحداً موحداً، وان يكون هذا الأمر البند الأول على جدول أعماله واتخاذ القرارات النافذة التي تؤمن حقوق جميع العاملين من مبدأ  المساواة  والعدالة". وقرر المجتمعون ابقاء اجتماعاتهم مفتوحة لحين الحصول على المطالب المحقة والعادلة تفادياً لأي تصعيد لاحق في الموقف .

أخبار لبنان

آخر الأخبار

المدراء

العامين

الادارات

والمؤسسات

العامة...

LBCI التالي
تحذير فرنسي جديد: إسرائيل قد تقدم على عمل ما قريباً (الاخبار)
اللجان المشتركة تتصدّى لسابقة ردّ القوانين بعد إقرارها (نداء الوطن)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-01-29

مذكرة باقفال الادارات والمؤسسات العامة في 9 و14 شباط

LBCI
أخبار لبنان
12:20

لجنة موظفي تعاونية موظفي الدولة تدعو الى اعتصام نهار الاثنين: ما هكذا تُعامل الإدارات والمؤسسات العامة

LBCI
آخر الأخبار
2024-01-26

ميقاتي من مجلس النواب: إنني كرئيس لحكومة كل لبنان لي حق القيادة والسلطة على مجلس الوزراء والمؤسسات العامة والاشراف عليها وسأستمر بالقيام بكل ما هو متاح بحكم الدستور

LBCI
آخر الأخبار
2024-01-25

النائب عدنان طرابلسي: مضاعفة الرسوم على المؤسسات الفردية يقلّص من تشجيع حجم الاستثمارات التي نحتاج اليها في البلاد والحكومة لم تقر مشاريع قوانين قطع الحسابات إذ إنّ إقرارها ضمن المهل يُعدّ شرط دستوريّ لإقرار الموازنة العامة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

في اليومِ العالميّ للغة الأم... تفاوتٌ بين أبناءِ الجيل الحاليّ في استخدامِ لغة الضاد

LBCI
أخبار لبنان
13:56

جلسة لمجلس الوزراء الجمعة للبحث بمشروع القانون المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

ماذا يقول لاعب منتخب لبنان لكرة السلة علي منصور عن تصفيات كأس آسيا 2025؟

LBCI
أخبار دولية
13:17

غالانت يهدّد بمواصلة قصف سوريا ولبنان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:08

شابس: عدم وجود أي تداعيات على قدرة بريطانيا على إطلاق أسلحة نووية

LBCI
أمن وقضاء
2024-02-20

شعبة المعلومات توقف الرأس المدبّر لعصابة سلب بقوة السلاح وانتحال صفة أمنية... هل وقعتم ضحية أعماله؟

LBCI
أمن وقضاء
08:42

بالجرم المشهود... توقيف أحد أفراد عصابة خلال سرقته محوّل كهرباء

LBCI
فنّ
05:21

نانسي عجرم في مرمى الانتقادات... صورها وهي تصافح المدوّن الإسرائيلي أشعلت الانترنت

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

في اليومِ العالميّ للغة الأم... تفاوتٌ بين أبناءِ الجيل الحاليّ في استخدامِ لغة الضاد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

ماذا يقول لاعب منتخب لبنان لكرة السلة علي منصور عن تصفيات كأس آسيا 2025؟

LBCI
أخبار دولية
13:34

ممثل روسيا أمام محكمة العدل الدولية: إسرائيل يجب أن توقف خروقاتها للقرارات الدولية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

مدينة رفح… الملاذ الأخير لـ ١.٤ مليون فلسطيني

LBCI
أخبار دولية
13:17

غالانت يهدّد بمواصلة قصف سوريا ولبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

أسهم التوصل الى صفقة لتبادل الأسرى ترتفع في إسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

الوفد النيابي أنهى زيارته للندن... و١٧٠١ نجم المحادثات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

الـLBCI في مبنى المجزرة الإسرائيلية المستهدف في النبطية... مدينة الثمانين ألفا تستعيد حياتها الطبيعية رغم الغارات والاعتداءات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

إسرائيل قتلت أخطر أهدافها في الجنوب: قتلت الطفلة أمل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
04:22

معلومات للـLBCI: تأجيل مؤتمر دعم الجيش اللبناني الذي كان مقررا في السابع والعشرين من الشهر الحالي في باريس بدعوة فرنسية الى موعد لم يحدد بعد

LBCI
صحة وتغذية
05:12

دراسة جديدة ومقلقة حول لقاحات كورونا على أنواعها... هذا هو أثرها على صحة من تلقوها؟!

LBCI
منوعات
16:10

"خلال جنازة زوجي تعرفت إلى عشيقته التي كان يخونني معها"... وبعد سنوات طلبت يدها للزواج: إليكم القصة الصادمة!

LBCI
منوعات
16:39

ابنة الـ5 أعوام كانت تزيل الشعر عن جسد امرأة عارية... مشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي أوقعت الوالدة وهذا ما حدث!

LBCI
صحف اليوم
00:42

إسرائيل تُبلغ "أسفها" لمجزرة النبطية واستمرارها في قصف الأهداف العسكرية (نداء الوطن)

LBCI
منوعات
15:16

الملياردير الذي يستخدم دماء ابنه ليبقى شاباً إلى الأبد يعلن: هكذا تخلصت من تخلص من الصلع والشيب!

LBCI
صحف اليوم
00:33

تحذير فرنسي جديد: إسرائيل قد تقدم على عمل ما قريباً (الاخبار)

LBCI
آخر الأخبار
06:17

سماع دوي انفجار كبير في العاصمة السورية دمشق بعد ساعات من هجوم صاروخيّ إسرائيليّ

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More