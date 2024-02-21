جلسة لمجلس الوزراء الجمعة للبحث بمشروع القانون المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف في لبنان

أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية أن مجلس الوزراء يعقد، بهيئة تصريف الأعمال، يعقد جلسة الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر الجمعة المقبل في السراي الكبير، للبحث بمشروع القانون المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها الموزع سابقا.