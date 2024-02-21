قائد الجيش استقبل عضوَين في مجلس الشيوخ الأميركي... وهذا ما جرى بحثه

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون العضوَين في مجلس الشيوخ الأميركي Chris Coons وRichard Blumenthal بحضور السفيرة الأميركية لدى لبنان Lisa Johnson، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.



واطّلع الوفد الزائر على وضع الجيش والتحديات التي يواجهها، وجرى البحث في سبل استمرار دعمه.