عضوان بمجلس الشيوخ الأميركي: الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" لديهما فرصة لتهدئة التوتر على الحدود الجنوبية للبنان

كريس كونز: إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة قد تكون له "تبعات إيجابية" للبنان

أكد عضوان ديمقراطيان بمجلس الشيوخ الأميركي لرويترز اليوم، أن الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني لديهما فرصة لتهدئة التوتر على الحدود الجنوبية للبنان.



واجتمع المشرعان كريس كونز وريتشارد بلومنتال مع مسؤولين لبنانيين خلال زيارة إلى المنطقة التي عصف بها الصراع عقب هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من تشرين الأول على إسرائيل التي ردت بهجوم عنيف من الجو والبر والبحر على قطاع غزة.



وقال كونز: "الأسابيع القليلة المقبلة نقطة تحول حقيقية، لغزة وإسرائيل ولبنان والبحر الأحمر والعراق"، لافتا الى أن إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة قد تكون له "تبعات إيجابية" للبنان.



وأضاف كونز: "قد يتيح ذلك فرصة لمدة 45 يوما، ويُرجح بشدة أن تكون خلال رمضان أيضا، حينما يتسنى اتخاذ الخطوات التالية لبدء بناء الثقة التي من شأنها أن تفضي إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701".



وتابع كونز: "أعتقد أنها ضرورة ملحة لكلا الطرفين أن يغتنما هذه الفرصة للتهدئة والانسحاب".