الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مجموعات من المتقاعدين العسكريين نفذت سلسلة من الاعتصامات

أخبار لبنان
2024-02-22 | 06:26
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مجموعات من المتقاعدين العسكريين نفذت سلسلة من الاعتصامات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مجموعات من المتقاعدين العسكريين نفذت سلسلة من الاعتصامات

نفذت مجموعات من المتقاعدين العسكريين سلسلة من الاعتصامات في المناطق اللبنانية، اعتراضًا على الموازنة، التي أُقرّت، قبل فترة، في مجلس النواب.

وتجمّع العسكريون، أمام المراكز الإدارية والمالية الرسمية، في صيدا، رافعين لافتات تندد بالسياسة الضرائب المجحفة بحق المواطنين كافة. 

وأقفل العسكريون المتقاعدون مدخل سرايا، في طرابلس ومداخل مصرف لبنان وقصر العدل، استنكارًا لتجاهل مطالب المتقاعدين. 

ونفذت مجموعات من العسكريين المتقاعدين من بعلبك وشرقها وشمالها اعتصامًا، أمام مبنيا المالية والعقارية، في دورس وأقفلوا المركزين ورفعوا شعارات منددة بالقرارات، التي جاءت في موازنة 2024.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

المتقاعدين

العسكريين

سلسلة

الاعتصامات

LBCI التالي
مجدل زون شيّعت شهيدتيها
"الخماسية" على أبواب الحسم الرئاسي أو العقوبات (الشرق الأوسط)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
02:11

اعتصام العسكريين المتقاعدين أمام سراي زحلة

LBCI
أخبار لبنان
2024-02-19

تجمع العسكريين المتقاعدين ينذر الحكومة... لوضع مسودة لمرسوم الزيادات بشكل عادل للقطاع العام

LBCI
أخبار لبنان
2024-02-17

تجمع العسكريين المتقاعدين: نرفض الطروحات الاستنسابية في التعاطي مع القطاع العام ومتقاعديه

LBCI
أخبار لبنان
2024-02-09

تجمع العسكريين المتقاعدين يعلن تأجيل تحركه المقرر غدا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
08:45

بأسماء وهمية يقومون بأعمال نصب واحتيال وسرقة ..هل وقعتم ضحية أعمالهم؟

LBCI
أخبار لبنان
07:43

نقابة مستوردي المواد الغذائية تحذر من تداعيات إضراب موظفي الزراعة والإقتصاد لا سيما لناحية توقف إدخال البضائع

LBCI
أخبار لبنان
07:38

نقابة مستوردي المواشي تطالب بإيجاد حل لإضراب موظفي الزارعة: إستمراره يؤدي الى نفوق المواشي

LBCI
أخبار لبنان
06:30

مجدل زون شيّعت شهيدتيها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-01-23

لقاء جمع البيسري بجونسون

LBCI
منوعات
2024-02-20

مشهد يفطر القلوب... طفل سقط في نهر خلال نزهة مع عائلته في بريطانيا: وهذا ما كشفته السلطات (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-29

ما علاقة الصواريخ الجديدة للحزب بتهديدات إسرائيل بشن حرب على لبنان؟

LBCI
منوعات
2024-02-20

بطاقة يانصيب رابحة تسببت "ببؤس كبير": "تركتني حبيبتي بعد فوزنا وما فعلته بي لا يصدق"!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:03

ممثل أيرلندا أمام محكمة العدل الدولية ندعم حل الدولتين

LBCI
أخبار دولية
08:01

ممثل ايران أمام محكمة العدل الدولية تل ابيب انتهكت القانون الدوليّ عبر تغييرات ديموغرافية

LBCI
أخبار دولية
06:51

تصعيدٌ جديدٌ في المواقفِ بين موسكو وكييف

LBCI
أخبار لبنان
06:30

مجدل زون شيّعت شهيدتيها

LBCI
أخبار لبنان
06:26

مجموعات من المتقاعدين العسكريين نفذت سلسلة من الاعتصامات

LBCI
أخبار دولية
01:08

اصابات اثر إطلاق نار على طريق سريع على مشارف القدس بالقرب من مستوطنة معاليه أدوميم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

في اليومِ العالميّ للغة الأم... تفاوتٌ بين أبناءِ الجيل الحاليّ في استخدامِ لغة الضاد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

ماذا يقول لاعب منتخب لبنان لكرة السلة علي منصور عن تصفيات كأس آسيا 2025؟

LBCI
أخبار دولية
13:34

ممثل روسيا أمام محكمة العدل الدولية: إسرائيل يجب أن توقف خروقاتها للقرارات الدولية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
04:41

معلومات للـLBCI: موظفو المالية في كل الدوائر والمصالح أعلنوا الإضراب العام إحتجاجًا على توقيف الحوافز المقررة لهم

LBCI
آخر الأخبار
03:44

ميقاتي لوزير المال: لوقف دفع الحوافز الاضافية التي خُصّصت لبعض موظفي الادارة العامة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:04

إسرائيل تتحدث عن استعمال حزب الله أنفاقاً في جبيل... فما حقيقة الأمر؟

LBCI
اخبار البرامج
15:43

أحبها حباً جماً... وعندما تركته رمى نفسه من شباك الطابق السابع: محمد يروي قصة علاقته السامة وهذا ما كشفه!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

إسرائيل قتلت أخطر أهدافها في الجنوب: قتلت الطفلة أمل

LBCI
منوعات
10:44

تعرضت للاغتصاب الجماعي في أحد المنتجعات... وهذه التفاصيل!

LBCI
موضة وجمال
10:11

ياسمينا زيتون بالزي الوطني اللبناني في Miss World: "بلدي منح العالم الأبجدية" (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
12:03

وفاة الممثل و المسرحيّ أنطوان ملتقى

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More