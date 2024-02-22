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مجموعات من المتقاعدين العسكريين نفذت سلسلة من الاعتصامات
أخبار لبنان
2024-02-22 | 06:26
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مجموعات من المتقاعدين العسكريين نفذت سلسلة من الاعتصامات
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مجموعات من المتقاعدين العسكريين نفذت سلسلة من الاعتصامات
نفذت مجموعات من المتقاعدين العسكريين سلسلة من الاعتصامات في المناطق اللبنانية، اعتراضًا على الموازنة، التي أُقرّت، قبل فترة، في مجلس النواب.
وتجمّع العسكريون، أمام المراكز الإدارية والمالية الرسمية، في صيدا، رافعين لافتات تندد بالسياسة الضرائب المجحفة بحق المواطنين كافة.
وأقفل العسكريون المتقاعدون مدخل سرايا، في طرابلس ومداخل مصرف لبنان وقصر العدل، استنكارًا لتجاهل مطالب المتقاعدين.
ونفذت مجموعات من العسكريين المتقاعدين من بعلبك وشرقها وشمالها اعتصامًا، أمام مبنيا المالية والعقارية، في دورس وأقفلوا المركزين ورفعوا شعارات منددة بالقرارات، التي جاءت في موازنة 2024.
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