مجدل زون شيّعت شهيدتيها

شيّعت بلدة مجدل زون قضاء صور، جثماني الشهيدة الطفلة أمل الدر والشهيدة خديجة سلمان.



واستشهدتا جراء غارات اسرائيلية استهدفت حي المشاع، بين بلدتي مجدل زون والمنصوري.



وأُقيمت الصلاة على الجثمانين في حسينية البلدة لتواري في الثرى في جبانة البلدة.



وتزامنت مراسم التشييع مع تحليق مكثف للطيران الحربيّ الاسرائيليّ في أجواء البلدة.